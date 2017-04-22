Москва, 22 апреля, 2017, 18:26 — ИА Регнум. 22 апреля на стадионе «Локомотив» был разыгран матч 24-тура Российкой Футбольной Премьер-лиги между командами «Локомотив» и «Амкар». Матч завершился со счетом 3:3.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

На 21-й минуте хорватский диспетчер Дарко Бодул открыл счет после ассиста Роланда Гиголаева — 0:1.

В конце тайма российский плеймейкер Алексей Миранчук сравнял счет — 1:1. Ассистом отметился Ари.

В начале второго тайма российский опорный полузащитник Дмитрий Тарасов вывел хозяев вперед точным ударом после ассиста Вердана Чорлуки — 2:1.

Через 2 минуты Мануэль Фернандеш забил третий мяч ударом с пенальти — 3:1.

На 61-й минуте Бодул оформил дубль ударом с одиннадцатиметровой отметки — 3:2.

В конце матча российский форвард Станислав Прокофьев сравнял счет — 3:3.

Статистика матча («Локомотив"/"Амкар»)

Удары 19/4

Удары в створ 9/3

Владение 51%/49%

Фолы 10/17

На данный момент «железнодорожники» опустились на 6-ю строчку с 35-ю очками. «Амкар» поднялся на 7-ю позицию, набрав 34 очка.

Составы на матч:

«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Денисов, Кверквеля, Янбаев, Фернандеш, Майкон, Тарасов, Баринов, Миранчук, Ари.

«Амкар»: Хомич, Занев, Зайцев, Конде, Гол, Гиголаев, Баланович, Идову, Комолов, Бодул, Костюков.

Главный арбитр матча: Сергей Иванов.

Предупреждения: Идову — 21, Хомич — 56, Тарасов — 71.

Голы: Бодул 21 — 0:1, Миранчук 42 — 1:1, Тарасов 54 — 2:1, Фернандеш 56 — 3:1, Бодул (пен) 61 — 3:2, Прокофьев 88 — 3:3.