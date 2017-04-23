Варшава, 24 апреля, 2017, 01:01 — ИА Регнум. Неделя перед Пасхой оказалась для польских СМИ полной острых и дискуссионных тем. Помимо современного представления о европейских ценностях, в корне противоречащих христианским, помимо дружбы с россиянами польского происхождения и обучения нацменьшинств, СМИ Польши поднимали тему безопасности, рассматривая ее с самых разных сторон. С подробностями — обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Плакат в поддержку Асада

Краковский епископ в своей пасхальной проповеди говорил об искажении представления о ценностях. Он приводил в пример аборты, но, изучая общую обстановку в Польше, нельзя не отметить и такое варварское поведение, не имеющее отношения к христианским ценностям, как вандализм. Уже не первый раз из Польши приходят новости об осквернении кладбищ, вот и теперь накануне Воскресения вандалы осквернили около тридцати могил в г. Скемпе. Повреждены оказались надгробья, плиты с именами и памятники, цветы и свечи разбросаны. За это преступление мерзавцам грозит до двух лет лишения свободы. Само преступление полиция назвала «банальным вандализмом», печальная формулировка, указывающая на обыденность явления, не правда ли?

В продолжение темы правопорядка и безопасности. Окружной суд города Белостока освободил под залог чеченца, подозреваемого в причастности к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Несмотря на то, что сторона обвинения указывает на возможность подозреваемого повлиять на показания свидетелей, судья отпустил его из-под ареста на основании того, что обвиняемый играл «вспомогательную роль» в преступлении. Даже в случае признания вины ему грозит максимум 5 лет тюремного заключения. По версии следствия, подозреваемый участвовал в создании ОПГ, которая, помимо прочего, собирала средства для террористов из Ирака и Сирии.

Третья сторона, с которой явилась нам тема безопасности, связана с украинцами. В городе Радом полиция взялась за обучение приезжающих из Украины рабочих, — но не профспециальностям, а хорошим манерам. Рабочих из этой страны пребывает все больше, спрос на них растет (они выгодны работодателю), и одновременно увеличивается число нарушений с их участием.

Читайте обзор наиболее заметных тем польской прессы в материале: Польский суд отпустил подозреваемого в поддержке ИГИЛ* чеченца

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*ИГИЛ — запрещенная в РФ организация