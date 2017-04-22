Москва, 22 апреля, 2017, 17:34 — ИА Регнум. Российская Федерация может поставить необходимое количество систем ПВО Сирии, если Москва и Дамаск достигнут соответствующей договоренности. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров в интервью РИА «Новости».

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«Это не потребует дополнительной нагрузки на оборонную промышленность», — считает он.

При этом парламентарий добавил, что возможные поставки систем ПВО Сирии не будут нарушать норм международного права и Совбеза ООН.

«Системы ПВО являются не наступательным, а оборонительным оружием», — подчеркнул Озеров.

21 апреля президент Сирии Башар Асад в интервью РИА «Новости» заявил, что члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) за время конфликта уничтожили более половины средств системы ПВО Сирии.

По словам главы государства, Россия частично компенсировала потери сирийских ПВО, однако на восстановление всей системы требуется очень «много времени».

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