Рим, 22 апреля, 2017, 16:41 — ИА Регнум. В Италии в результате ДТП погиб известный велогонщик Микеле Скарпони, побеждавший на легендарной веломногодневке «Джиро д`Италия» в 2011 году. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС.

Andrew Dressel Велосипед

Трагедия произошла в субботу, 22 апреля, в городе Филоттрано на востоке страны.

«37-летний спортсмен рано утром в субботу отправился в тренировочную поездку, — говорится в сообщении. — Автомобиль задел его на перекрестке недалеко от дома. Столкновение оказалось смертельным для Скарпони».

Отмечается, что велогонщик Скарпони, выступавший в последнее время за казахстанскую команду «Астана», начал профессиональную карьеру в 2002 г. и добился лучших результатов в Италии. Сначала он выигрывал отдельные этапы «Джиро д'Италия», а в 2011 стал победителем всего турнира.