Красноярск, 22 апреля, 2017, 16:10 — ИА Регнум.

Вице-премьер Российской Федерации Аркадий Дворкович рассказал, когда именно произойдет отмена бумажных трудовых книжек. Об этом он поведал сегодня, 22 апреля, на пленарном заседании Красноярского экономического форума.

Blog.dokument24.ru Трудовая Книжка

Дворкович рассказал, что отмена бумажных трудовых книжек уже практически произошла в реальности. «От печати юридических лиц мы уже фактически ушли, также и от трудовых книжек уйдем», — отметил Дворкович.

Он пояснил, что это окончательно произойдет тогда, когда Федеральная налоговая служба (ФНС) завершит единый реестр физических лиц.

Вице-премьер пояснил, что ФНС объединяет свои информационные базы по физическим лицам с базами Пенсионного фонда, от которого в налоговое ведомство были переданы полномочия по администрированию страховых взносов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с критикой на бумажные трудовые книжки обрушился глава Сбербанка Герман Греф. Он заявил, что бумажные трудовые книжки неудобны всем — самим работникам, работодателям и Пенсионному фонду. Книжку легко потерять и трудно восстановить, её надо заполнять от руки и только определенным образом, и вообще — это анахронизм.

Вице-премьер Ольга Голодец подхватила критику Грефа и заявила, что к концу года будут подготовлены предложения по переводу трудовых книжек в электронный формат.