Москва, 24 апреля, 2017, 11:48 — ИА Регнум. Проект «Иноекино» представит вниманию зрителя «Долларовую трилогию» Серджо Леоне. С 28 по 30 апреля фильмы «За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой» вновь появятся на больших экранах Москвы («Формула Кино Горизонт»), Санкт-Петербурга («Аврора») и Екатеринбурга («Колизей»).

Цитата из к/ф «Хороший, плохой, злой». реж. Серджио Леоне. 1966. Италия, Испания, Германия (ФРГ) Клинт Иствуд

Три легендарных «спагетти-вестерна» в 60-е годы вернули переживающему упадок жанру былую популярность. Серджо Леоне, режиссер трилогии, оказал большое влияние на современных мувимейкеров, в том числе на творчество Тарантино. Предельно крупные планы молчаливых героев, акцент на визуальный ряд, нереальность сюжета, заключающаяся в невероятной меткости персонажей и принятии чрезмерно судьбоносных решений — все это стало изюминкой нового поджанра вестерна, самым ярким представителем которого был и остается его создатель.

Иноекино Долларовая трилогия в кино

Большую роль в фильмах играет музыка. Саундтреки для всех трех фильмов написал Эннио Морриконе. Изначально Серджо Леоне не собирался сотрудничать с композитором, так как ни один саундтрек музыканта в других фильмах не впечатлил режиссера. Однако уже первые наброски музыки для будущей кинокартины полностью изменили мнение Леоне, и он тут же заключил контракт с Морриконе.

Обозреватель ИА REGNUM Дмитрий Теткин считает: «Многие не ценят жанровое кино. Особенно спагетти-вестерны. Я и сам один из таких зрителей. А вот очень зря. Подобные образцы «чистого жанра», разумеется, любопытны с точки зрения истории кино, хотя (по нынешним временам) и монтаж кажется «медленным» для боевика, и режиссура несколько наивной… Ведь «Долларовая трилогия» Леоне — это почти «индийское кино». Точней индейское… Точней ковбойское. Пули свистят понарошку. А лица все делают то страшные, то крутые и молчаливые… Таковы условности, конвенции жанра, правила игры. Но прекрасные дальние планы, где крохотная фигурка человека на лошади теряется в пейзаже? А хладнокровный красавец в пончо, который даёт всем прикурить? Возможно, и сам режиссёр не лишён иронии, ибо иногда кажется, что создатели чуть-чуть играют в это, как дети. Золотой канон. Дилижансы, динамит, виселицы, гробовщики и шерифы, красавицы с оборками, зной и потрескавшаяся глина, похищенные сокровища, койоты… Пустыня. Почти «библейская» скудность жизни, где кольт сделал всех равными. Кстати, и конфликты тут всегда об этом: «как должно жить в мире, где око за око, а иногда и просто так…» Хотя бы раз в году нужно смотреть кино, где почти сразу понятно, кто добрый, а кто злой… И что герой всех победит. А для киноэстетов опыт просмотра этих картин на большом экране станет своего рода медитацией под прекрасную музыку на тему того, как немного надо, чтобы войти в золотой фонд кинокультуры. Парочка великих актёров. Десяток затёртых до дыр, как джинсы, драматических ситуаций. Дюжина загнанных лошадей. И одно палящее солнце, под которым ничего не меняется…»

Цитата из к/ф «За пригоршню долларов». реж. Серджио Леоне». 1964. Италия, Испания, Германия (ФРГ) Спокойное ожидание

«За пригоршню долларов» — фильм, который определил характерные черты спагетти-вестерна и стал первым в трилогии. Он принес славу не только новому жанру, но и Клинту Иствуду, сыгравшему в ленте одну из своих первых главных ролей. Герой Иствуда завоевал популярность не только среди зрителей, но и среди создателей фильмов. «Назад в будущее», «День сурка», «Звездные войны» и многие другие ленты неоднократно воспроизводят значимые сцены из классического вестерна и содержат отсылки к его главному герою. Многие детали образа своего персонажа актер создавал сам. Так, он, например, купил черные джинсы, шляпу и сигары. А вот знаменитый прищур Клинта Иствуда возник случайно: из-за яркого солнца и высоко закрепленных ламп на съёмках.

Сюжет был взят из фильма «Телохранитель» Акиры Куросавы. Просто так Серджо Леоне это не сошло с рук. Релиз фильма в США был задержан, потому что сценаристы «Телохранителя» подали в суд на создателей спагетти-вестерна за нарушение авторских прав. Куросава и второй сценарист фильма-оригинала Рюзо Кикушима выиграли процесс и получили пятнадцать процентов от мирового проката ленты «За пригоршню золота». По словам Акиры Куросавы, фильм Леоне принес ему больше денег, чем тот же «Телохранитель».

В своей ленте Серджо Леоне заменил самураев на ковбоев, а место действия перенес в небольшой город на границе США и Мексики. Место становится фронтом борьбы двух семей, в которые по очереди нанимается на службу безымянный бродяга, тем самым провоцируя бандитов и извлекая из этого собственную выгоду. В далеком 1964-м «За пригоршню долларов» становится хитом проката и собирает огромную кассу в Италии и по всему миру.

Цитата из к/ф «За пригоршню долларов». реж. Серджио Леоне. 1964. Италия, Испания, Германия (ФРГ) Растягивая время

Лента «На несколько долларов больше» появилась на экранах кинотеатров через год после выхода первой части трилогии и повествует о человеке без имени, охотящемся вместе с отставным полковником армии конфедератов за Индейцем, главарем преступной банды.

Фильм получил свое название лишь за три дня до премьеры. Изначально картина должна были выйти в прокат под названием «Великолепный незнакомец». И вновь на экране появляется «человек без имени», но уже с другим прозвищем — Однорукий. Главный герой получил его по причине того, что все делал левой рукой, в то время как правая всегда лежала на пистолете, спрятанном под пончо. Прямых указаний, что это один и тот же персонаж, в фильме нет, но различные детали дают намек, что такой вариант возможен. И вновь не обошлось без суда. Продюсер первого фильма «За пригоршню долларов» подал иск на создателей новой ленты за использование фигуры главного героя. Суд посчитал, что тождество персонажей не доказано и отказал в иске.

Спустя еще один год выходит завершающий фильм «Хороший, плохой, злой». Лента считается приквелом к предыдущим частям трилогии. Сразу после выхода критики негативно отзывались о фильме из-за чрезмерного насилия, двойной морали и спорного монтажа, но уже в 80-х взгляд на киноленту постепенно изменился. Картину стали признавать лучшей в своем жанре. Работа Серджо Леоне обратила на себя внимание многих современных мувимейкеров. Стивен Кинг, Квентин Тарантино и Никита Михалков признаются, что фильм значительно сказался на их творчестве. Работа Морриконе также не осталась незамеченной. Лейтмотив картины, стилизованный под вой койота, считается одной из самых узнаваемых мелодий в истории кино.

Герой Иствуда вновь с новым прозвищем — Блондин или Хороший. Помимо него, в фильме еще два главных героя, Злой и Плохой, которых сыграли Ли Ван Клиф и Илай Уоллак. Три авантюриста охотятся за похищенным и зарытым золотом Конфедерации. «Что значит «хороший», «плохой» и «злой»? Во всех нас есть что-то плохое, злое и хорошее. Есть люди, которые выглядят злыми, но узнайте их поближе, и окажется, что они лучше, чем мы думаем…» — комментирует Серджо Леоне.

Цитата из к/ф «На несколько долларов больше». 1965. Италия, Испания, Германия (ФРГ) Разговор

«Говоря о «Хорошем, Плохом, Злом» мне сложно избежать классических тройничных интерпретаций — христианская троица Отец, Сын и Дух или иначе — Ад, рай и чистилище; фрейдистские психические структуры: Я, Сверх Я и Оно и т.д.

Но в тоже время я думаю, что персонаж Иллая Уоллака il Brutto оказывается сломом концепции — вечно неразгаданной загадкой: что же он — третий персонаж в третьем фильме трилогии тут делает? Система классического вестерна (да и американского взгляда на жизнь) для которой характерна любая бинарная оппозиция, но в особенности «Хорошие парни-плохие парни» не может вместить в себя Злого — он тут лишний. Он лишний и в жизни странного разделенного войной на наших и не наших мира фильма. Может быть, какой-то ключ нам дает сцена отряхивания мундира, когда солдат одной армии становится солдатом другой, просто постучав по себе перчаткой? Может Злой это вечно мечущийся между Хорошим и Добрым человек? Субьект прикованный к культуре без полутонов злой уже оттого, что должен в любой ситуации выбрать кто тут ему свой?» Делится размышлениями креативный директор ИА REGNUM Дмитрий Третьяков.

Спагетти-вестерн — жанр не для каждого. Отсутствие реалистичности может смутить зрителя и даже вызвать усмешку. Но в то же время гарантировано погружение в так называемую сказку с солнечной пустыней и диким развитием сюжета, открывающим новую реальность.