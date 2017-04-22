Красногорск, 22 апреля, 2017, 15:03 — ИА Регнум.

В Московской области на аэродроме «Ватулино» разбился профессиональный парашютист. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по Московской области.

Pexels Парашютист

Сообщается, что утром 22 апреля в правоохранительные органы Рузского района поступила информация о гибели 29-летнего профессионального парашютиста на взлетной площадке аэродрома «Ватулино» в Рузском районе Московской области.

По предварительным данным, спортсмен тренировался, готовясь к очередным соревнованиям, и не рассчитал угол и траекторию прыжка, в результате чего упал на землю. От полученных травм парашютист скончался на месте.

По факту гибели парашютиста начата доследственная проверка. На аэродроме проводится необходимый комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.