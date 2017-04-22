Ташкент, 22 апреля, 2017, 14:51 — ИА Регнум. Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев и его сингапурский коллега Тони Тан Кенг обменялись посланиями по случаю 20-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами сообщает 22 апреля МИД Узбекистана.

UzReport.uz Узбекистан и Сингапур

«За прошедший период достигнуты заметные результаты в налаживании долгосрочного и многопланового сотрудничества — развиваются политический диалог, в том числе в рамках международных организаций, торгово-экономические и инвестиционные, культурно-гуманитарные связи», отметил Мирзиёев в своем послании.

Глава Узбекистана «с удовлетворением констатировал, что высокой оценки заслуживает продуктивная деятельность сингапурских компаний в Узбекистане, вносящих свой вклад в модернизацию и технологическое обновление республики путем создания высокотехнологичных производств», говорится в сообщении.

В свою очередь Тони Тан Кенг подчеркнул, что «Сингапур и Узбекистан совместно осуществляли плодотворное сотрудничество на протяжении последних 20 лет как в двустороннем формате, так и на международной арене».

В послании сингапурского лидера отмечается, что министерства иностранных дел двух стран на регулярной основе проводят политические консультации, сингапурские высшие учебные заведения и компании осуществляют свою деятельность в Узбекистане.

«Я с нетерпением жду возможности работать с Вами для дальнейшего укрепления двусторонних отношений между Сингапуром и Узбекистаном во благо наших народов», подчеркнул Тони Тан Кенг.

По данным Госкомитета статистики Узбекистана, товарооборот между двумя странами по итогам 2016 года составил $92.5 млн., в том числе экспорт — $81.5 млн., импорт-$11 млн.

В Узбекистане осуществляет свою деятельность 32 предприятия с участием сингапурского капитала, в том числе 8 — со 100% иностранным капиталом. Аккредитованы представительства 10 компаний Сингапура.

При взаимодействии с Федерацией Бизнеса Сингапура с 2007 года ежегодно проводятся совместные бизнес-форумы в Узбекистане и Сингапуре.

С 2008 года в Ташкенте функционирует Сингапурский институт развития менеджмента (MDIS), где ведется обучение по направлениям «Банковское дело», «Управление бизнесом», «Туризм» и «Современные ИТ в бизнесе».

В рамках Сингапурской правительственной программы технического сотрудничества (SCP) представители министерств и ведомств Узбекистана принимают участие в различных краткосрочных курсах и семинарах в Сингапуре.