Москва, 23 апреля, 2017, 05:05 — ИА Регнум.

Как поведет себя Китай в плане геополитической стратегии? Станет ли он искать себя в фарватере, определяемом политикой США, или определит собственную повестку дня? Как возможные варианты могут сказаться на положении России? И есть ли у нас исторические аналогии, позволяющие сделать предположения? Подробно о возможности ответа на эти вопросы читайте в статье доктора исторических наук, постоянного автора ИА REGNUM Анатолия Кошкина.

Иван Шилов ИА REGNUM Халкин-Гол

Товарищ Сталин в преддверии Второй мировой войны прекрасно понимал важность отношений с Китаем как противовеса устремлениям милитаристской Японии. Угроза с Запада выдвигала вопрос отпора возможной японской агрессии на одно из первых мест в дальневосточной дипломатии Советского государства. Заключение пакта о ненападении было в интересах самой Японии, не готовой к какой-либо экспансии сразу после захвата Манчжурии.

С другой стороны, японцы опасались, что заключение пакта о ненападении с Москвой, вызовет усиление противодействия планам Токио со стороны западных держав. Одновременно прорабатывались и планы нападения на Советский Союз, но принятое в результате решение предусматривало первоначальное покорение Китая с целью «собирания всех сил желтой расы для тотальной войны», если использовать тогдашнюю японскую фразеологию. Западные страны участвовали в обсуждении японских запросов на возможную реакцию в случае нападения Японии на СССР. Тем самым подбадривая Токио и направляя его усилия в эту сторону.

Оказанная Пекину поддержка в момент, когда японские милитаристы развязали полномасштабную войну против Китая осенью 1937 года, была эффективным шагом советской дипломатии. Не ввязываясь в провоцируемый Японией и западными странами конфликт напрямую, Советский Союз создавал возможность увязания Токио в противоборстве, делая невозможным прямое нападение.

Подробности читайте в статье «Довоенный «треугольник СССР — Япония — Китай»

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