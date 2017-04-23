Москва, 23 апреля, 2017, 04:40 — ИА Регнум.

Ракетный запуск, осуществленный Северной Кореей 16 апреля, закончился неудачей. Но жесткие предупреждения, выдвигавшиеся США по отношению к северокорейским испытаниям, продолжают тревожить мировую общественность. Развитию ситуации вокруг напряженной ситуации в этом регионе посвящена редакционная статья ИА REGNUM.

Darwinek Флаг КНДР

Жесткие высказывания президента Дональда Трампа могут быть подкреплены действиями, как считает экс-посол США в Южной Корее Крис Хилл. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC. Бесконечное наращивание риторики, во-первых, бесперспективно в отношении таких знаменитых спорщиков, как северокорейские официальные лица. И, во-вторых, не способствует разрешению проблемы, так как только усиливает беспокойство.

Наличие в регионе ударной группы ВМС США имеет целью продемонстрировать американскую защиту союзников — Южной Кореи и Японии, но может также служить одним из факторов непреднамеренного обострения обстановки. Планы усиления до конца апреля данной группировки еще двумя авианосцами в дополнение к уже имеющемуся в составе группировки «Карлу Вильсону» озвучены Вашингтоном. Все это означает дальнейшую эскалацию напряженности.

Также важным событием явилось решение об ускорении развертывания американской системы ПРО на территории Южной Кореи.

Японский премьер-министр Синдзо Абэ призвал Россию подключиться к решению северокорейской проблемы. Это станет одной из главных тем его поездки в Москву, запланированной на конец апреля. Пока что Абэ заявил о готовности принять в страну 60 тысяч японцев проживающих и работающих в Южной Корее в случае обострения обстановки на Корейском полуострове.

Подробную оценку ситуации, сложившейся вокруг северокорейско-американского противостояния, читайте в статье «Ситуация на Корейском полуострове остается напряженной»

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