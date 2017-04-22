Ставрополь, 22 апреля, 2017, 14:13 — ИА Регнум.

В Ставропольском крае силовики нейтрализовали двух вооруженных бандитов. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

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Сообщается, что двое вооруженных бандитов оказали сопротивление при задержании и были нейтрализованы силовиками.

По данным НАК, эти бандиты планировали совершить убийства религиозных лидеров на Северном Кавказе.

Информация уточняется.