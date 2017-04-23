Санкт-Петербург, 23 апреля, 2017, 03:03 — ИА Регнум. 3 (16) апреля 1917 года в Петроград вернулись многочисленные политические эмигранты во главе с Владимиром Лениным. В материале Редакции ИА REGNUM приводятся воспоминания участников событий этого насыщенного дня.

Встреча Ленина и др. эмигрантов на Финляндском вокзале

Воспоминания выглядят настолько живыми, что кажется, будто события, в них описываемые, происходят прямо перед глазами. И будто не где-то на задворках восприятия, а прямо на пике эмоционального соучастия происходит это возвращение.

Григорий Зиновьев писал о том, что возвращающиеся были уверены, что, стоит им приехать в Петроград, их арестуют. Причем Ленин был уверен в этом больше остальных, и готовился к подобному повороту. Однако, чем ближе подъезжал поезд с политэмигрантами, тем теплее становился прием. Когда же в Белоострове их встретили друзья, включая Сталина и Каменева, Ленин задал вопрос напрямую: «Будем ли мы арестованы в Петрограде?» Друзья, улыбаясь, отклонялись от ответа. И только когда поезд, уже в ночи, прибыл на Финляндский вокзал Петрограда, правда открылась: Ильчу готовили не арест, а триумф. Десятки тысяч человек с горящими глазами заполняли вокзальную площадь и прилегающие к ней улицы, залитые светом прожекторов.

Рабочие и солдаты встретили своего вождя с невиданным воодушевлением, короткая приветственная речь — и Ленин уже едет в броневике по революционной столице, обращаясь к ловящему каждое его слово народу. Ленина привезли в особняк Кшесинской, где, в обстановке изысканной роскоши дворца, его встречали простые рабочие и солдаты, его товарищи по партии. Ленина не отпускали до утра, но и когда, уже засветло, он вышел на улицу и пошел вдоль берегов Невы, он оставался бодрым и радостным, с готовностью беседуя с каждым, кто обращался к нему.

Читайте подробное описание этого дня в воспоминаниях очевидцев: В Россию вернулись опасные политэмигранты. Но правительство не боится

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