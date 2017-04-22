Архангельск, 22 апреля, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Вечером 21 апреля очевидцы сообщили по телефону 101 о пожаре в часовне на площади 60-летия Октября напротив железнодорожного вокзала в Архангельске. Спустя несколько минут на месте уже работало 3 расчета пожарно-спасательных подразделений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС по Архангельской области.

skeeze Пожар

В 20:19 пожар был уже ликвидирован, но за то время, что огонь хозяйничал в часовне, он основательно испортил внутреннюю обстановку и ушел в купольную часть.

Первоначально предполагалось, что возгорание произошло по электротехнической причине, но после обследования места пожара специалисты пришли к выводу, что это — с высокой долей вероятности — поджог. На месте обнаружены вещественные доказательства, проведены необходимые исследования и оперативно-следственные мероприятия.

Начальник караула 1-й пожарно-спасательной части 3-го отряда федеральной противопожарной службы МЧС России по Архангельской области Алексей Морозов пояснил, что горение происходило в районе дверного проема, при этом следов взлома не было, окна были целые, а двери закрыты на замок. Внутри происходило горение стен по всей площади.

«Эта часовня была построена в 2006 году, но она уже несколько лет не действовала. Была закрыта с тех пор, как рядом был построен постоянный храм, — пояснил иеромонах Капитон, помощник митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила, он прибыл на место происшествия вскоре после приезда пожарных. — Часовня была снята с баланса, она была временным сооружением. Мы ее собирались переносить. Её однозначно придётся разобрать, а дальше — как владыка скажет».