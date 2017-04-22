Карпинск, Свердловская область, 22 апреля, 2017, 10:28 — ИА Регнум. В городе Карпинске Свердловской области обрушились перекрытия жилого дома. ЧП произошло в доме на улице Ленина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Василий Суриков. Изба. 1873

Потолочные перекрытия упали ночью между первым и вторым этажом. Трагических последствий удалось избежать потому, что в квартире ниже никто не проживает.

Как сообщили в региональном управлении СКР, сейчас ведомство начало доследственную проверку по факту халатности. СКР и прокуратура выясняют, проводился ли в доме капитальный или текущий ремонт и насколько были соблюдены сроки его проведения.

По данным газеты «Вечерний Карпинск», ЧП произошло ночью 6 апреля. В квартире на втором этаже были женщина и трое её детей. Они чудом не пострадали. Сейчас проживать в квартире невозможно. Временно они переселились к родственникам.

Дом, в котором произошло ЧП, был построен в 1953 году. И с тех пор, по данным издания, его не ремонтировали.