Иркутск, 22 апреля, 2017, 07:50 — ИА Регнум.

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту гибели младенца от алкогольного отравления после того, как мать напоила его водкой. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«По версии следствия, подозреваемая, желая успокоить плачущего 4-месячного ребёнка, добавила водку в детскую бутылочку с водой и напоила мальчика. В результате алкогольного отравления младенец скончался», — говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении 26-летней женщины возбуждено по части 1 статьи 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности».

Следователями установлено, что у женщины имеется ещё два малолетних ребёнка, в отношении которых она лишена родительских прав. Также известно, что она состоит на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Как отметили в Следственном комитете, в ходе расследования уголовного дела «будут устанавливаться причины и условия, способствовавшие совершению преступления»

Также планируется дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц органов профилактики и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Киренского муниципального района.

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