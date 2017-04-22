Пекин, 22 апреля, 2017, 07:33 — ИА Регнум.

Спасательная операция в китайской провинции Шэньси, где шестеро горняков оказались заблокированными в угольной шахте, завершилась благополучно — все шахтеры поднятый на поверхность. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

gexters Шахта

Угольная шахта в провинции Шэньси оказалась затоплена 19 апреля. В момент затопления под землей находились семь горняков. Одному из шахтеров удалось спастись сразу после произошедшего, остальные оказались заблокированными под землей.

К настоящему моменту спасательная операция завершена. Состояние здоровья горняков оценивается как стабильное. Их всех доставили в больницу для осмотра.

Власти расследуют причины затопления шахты.