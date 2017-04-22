Москва, 22 апреля, 2017, 06:06 — ИА Регнум.

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон 21 апреля провели восемь гуманитарных акций в сирийских провинциях Алеппо, Деръа и Эс-Сувейда. Об этом говорится в информационном бюллетене центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Сирийским друзьям

В городе Алеппо — в районах Аз Захра, Аль-Катрджи, Баб Насрин, Хайдария и Мухаммед Бейк — жителям было передано 2,5 тысячи порций горячей еды, 150 продовольственных наборов и 1,8 тонны хлеба.

Жителям населённых пунктов Изра (провинция Деръа) и Канават (провинция Эс-Сувейда) передано в общей сложности 850 продовольственных наборов.

Сообщается, что всего за сутки гуманитарную помощь получили 3,5 тысячи жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 6,1 тонны.

Кроме этого, российскими самолётами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлена 21 тонна гуманитарных грузов, полученных сирийскими властями по линии ООН.