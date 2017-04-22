Каракас, 22 апреля, 2017, 05:59 — ИА Регнум.

Жертвами беспорядков в ходе акций протеста в Венесуэле в ночь на 21 апреля стали 12 человек, ещё семь человек получили ранения. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре страны.

OpenClipart-Vectors Уличные беспорядки

Поздно вечером 20 апреля демонстрации в районе Паррокия-дель-Валье обернулись беспорядками и массовыми случаями мародёрства. Волнения продолжались всю последующую ночь.

Сообщается, что в общей сложности с начала акций протеста 4 апреля погибли уже 20 человек.

По данным неправительственной правозащитной организации «Венесуэльский уголовный форум», за всё время беспорядков полицией были задержаны почти 1,3 тысячи человек. Часть из них впоследствии была освобождена или предстала перед судом, а некоторые до настоящего времени остаются под стражей.

Напомним, в Венесуэле сначала апреля продолжается конфликт между контролируемым оппозицией парламентом и Верховным судом, лояльным правительству Николаса Мадуро.

Оппозиция обвинила Верховный суд в узурпации власти после его решения взять на себя полномочия парламента ввиду систематического нарушения парламентом решений суда. Решение суда впоследствии было отменено, но оппозиция всё равно вывела людей на улицу с требованием отставки судей.

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