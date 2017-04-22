Пекин, 22 апреля, 2017, 05:51 — ИА Регнум. Власти Китая раскрыли более 83 тыс. случаев телефонного мошенничества в 2016 году, передает 21 апреля агентство «Синьхуа» со ссылкой на Министерство общественной безопасности КНР.

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Это количество почти на 50% выше, чем в 2015 году, при этом было возвращено более чем 2,5 млрд юаней ($36 млн).

Министерство с 1 мая 2017 года начинает новую всекитайскую кампанию против телефонного и интернет-мошенничества.

По информации Верховной народной прокуратуры КНР, полиция задержала 19 345 подозреваемых в мошенничестве за 2016 год.