Токио, 22 апреля, 2017, 05:37 — ИА Регнум.

Москва и Токио могут заключить соглашения о реализации около 20 совместных проектов в ходе предстоящего визита в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ, передаёт газета «Ёмиури».

Флаг Японии

По информации издания, речь идёт о ряде совместных энергетических проектов, а также налаживании поставок японских лекарств в Россию.

В частности, вовремя визита Синдзо Абэ планируется подтвердить участие японской госкорпорации Japan Oil, Gas and Metals National Corporation в совместной разработке нефтяных и газовых месторождений в районе Иркутска.

В планах обозначены также разведка месторождений углеводородов с использованием японских технологий и сотрудничество в ликвидации последствий аварии на АЭС «Фукусима-1».

Кроме этого, ожидается подписание окончательного соглашения по покупке японской корпорацией Mitsui до 20% акций российской фармацевтической компании «Р-Фарм».

Напомним, ранее на текущей неделе премьер-министр Японии заявил, что намерен «откровенно обсудить» с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг КНДР и призвать Москву «сыграть конструктивную роль» в данном вопросе.