Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 22 апреля, 2017, 05:21 — ИА Регнум.

Паром с пассажирами врезался в пристань в испанском городе Лас-Пальмас, сообщает La Vanguardia.

adam_gorka Паром

По информации издания, при выполнении манёвра на выходе из порта Пуэрто-де-ла-Луз на судне произошло отключение электричества. Это сделало невозможной работу двигателей, паром отнесло течением к пристани.

На борту парома, который направлялся по маршруту Гран-Канария — Тенерифе, находились порядка 140 пассажиров. В результате ЧП некоторые из них получили лёгкие травмы.

Сообщается, что судно при этом получило многочисленные повреждения, также повреждена пристань.

К месту прибыли экстренные службы и полиция. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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