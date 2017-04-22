Вашингтон, 22 апреля, 2017, 04:42 — ИА Регнум.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил о поддержке Вашингтоном действующего механизма расследований Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

U.S. Department of State Рекс Тиллерсон

«Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили ряд вопросов, в том числе расследование ОЗХО химической атаки 4 апреля. Госсекретарь подчеркнул, что поддерживает существующий механизм расследований ОЗХО», — говорится в пресс-релизе американского ведомства.

Ранее в МИД России сообщили, что Лавров в беседе с Тиллерсоном выразил сожаление в связи с тем, что США выступили в ОЗХО против инициативы России о направлении в Сирию инспекторов для проверки утверждений о применении зарина в Хан-Шейхуне и наличии отравляющих веществ на сирийской авиабазе «Шайрат».

"Собеседники условились дать поручение еще раз изучить возможность организации под эгидой ОЗХО объективного расследования указанного инцидента», — отметили в МИД.

Напомним, 21 апреля ОЗХО большинством голосов отвергла инициативу России и Ирана по расследованию инцидента с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб. За предложение проголосовали шесть человек, против — 21, воздержались — 13.

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