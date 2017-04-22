Пекин, 22 апреля, 2017, 04:00 — ИА Регнум. Китай проведет эксперименты со стволовыми клетками на борту космического корабля «Тяньчжоу-1», чтобы выяснить возможность человеческой репродукции в космосе, сообщает 22 апреля газета Global Times.

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Эксперименты включают в себя исследования разрастания и деления стволовых клеток, деления зародышевых клеток и воздействие на костные клетки условий микрогравитации, заявил главный инженер прикладных систем пилотируемой космической программы КНР Ли Сюйчжи.

«Ученые на земле будут удаленно управлять исследовательским оборудованием, а также получать изображения клеток под микроскопом. Эксперименты в микрогравитации позволят создать теоретический базис и техническую поддержку для изучения человеческой репродукции в космосе», — отметил Ли.

Другие эксперименты будут направлены на исследование испарения и конденсации жидкости в условиях микрогравитации, также будут проведены испытания высокоточного электростатического акселерометра на орбите.

Как сообщает издание, «Тяньчжоу-1» начал свое пятимесячное пребывание на орбите, до конца которого он проведет стыковку с китайской орбитальной лабораторией «Тяньгун-2», доставив на нее топливо, после чего вернется на Землю.

Напомним, что китайский грузовой корабль «Тяньчжоу-1» был успешно запущен с космодрома Вэньчан при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-7» 20 апреля 2017 года. «Тяньчжоу-1» является первым полностью разработанным в Китае грузовым космическим кораблем, который является частью китайской программы создания собственной орбитальной станции.