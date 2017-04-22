Санкт-Петербург, 22 апреля, 2017, 03:46 — ИА Регнум.

Восемь человек пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса в Санкт-Петербурге, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Gellinger Автомобильная авария

Авария произошла вечером 21 апреля в Красносельском районе. Автомобиль Audi выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом ПАЗ, который следовал по маршруту №639А.

В результате столкновения пострадали водитель Audi и трое детей, находившихся в салоне автомобиля. В автобусе травмы получили пять пассажиров.

По информации Life, все пострадавшие были доставлены в больницы, однако никто из них серьёзно не пострадал — все отделались ушибами.

Все обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.

Читайте также: В Москве загорелся пассажирский автобус с казахстанскими номерами