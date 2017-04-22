Пекин, 22 апреля, 2017, 03:24 — ИА Регнум. Китай в очередной раз подчеркнул необходимость диалога при разрешении кризиса на Корейском полуострове после того, как Совбез ООН жестко осудил недавние пуски баллистических ракет КНДР, сообщает 22 апреля газета Global Times.

Главный зал ООН в Женеве

В своем пресс-постановлении от 20 апреля 15 стран Совета Безопасности ООН потребовали от КНДР немедленно прекратить дальнейшие действия, нарушающие резолюции Совбеза, включая пуски ракет и ядерные испытания.

Китай остается заинтересованным в денуклеаризации Корейского полуострова во имя поддержания мира и стабильности в регионе, а также решения проблем посредством диалога и консультаций, заявил пресс-секретарь МИД КНР Лу Кан во время своей пресс-конференции 21 апреля.

«Китай всегда подчеркивал, что резолюции Совбеза ООН по ядерной проблеме на Корейском полуострове должны быть имплементированы всеобъемлющим и сбалансированным образом, что требует от всех заинтересованных сторон приверженности мирному решению проблемы посредством диалога и консультаций», — заявил Лу.

Пресс-постановление Совбеза ООН отразило осуждение пусков ракет КНДР, а также вновь провозгласило необходимость решения проблем посредством диалога, подчеркнул Лу.

Он призвал стороны отказаться от любых действий, направленных на эскалацию противоречий и конфликтов.

Напомним, что ранее Лу своими заявлениями в очередной раз подчеркнул приверженность КНР своей позиции по проблеме северокорейской ядерной программы, которая направлена на мирное разрешение проблемы при осуждении пусков ракет и ядерных испытаний, проводимых КНДР. При этом Китай отказывается солидаризироваться с США по всем вопросам, занимая свою независимую позицию.

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