КНР: Стороны должны соблюдать резолюции ООН по КНДР и избегать эскалации
Пекин, 22 апреля, 2017, 03:24 — ИА Регнум. Китай в очередной раз подчеркнул необходимость диалога при разрешении кризиса на Корейском полуострове после того, как Совбез ООН жестко осудил недавние пуски баллистических ракет КНДР, сообщает 22 апреля газета Global Times.
В своем пресс-постановлении от 20 апреля 15 стран Совета Безопасности ООН потребовали от КНДР немедленно прекратить дальнейшие действия, нарушающие резолюции Совбеза, включая пуски ракет и ядерные испытания.
Китай остается заинтересованным в денуклеаризации Корейского полуострова во имя поддержания мира и стабильности в регионе, а также решения проблем посредством диалога и консультаций, заявил пресс-секретарь МИД КНР Лу Кан во время своей пресс-конференции 21 апреля.
«Китай всегда подчеркивал, что резолюции Совбеза ООН по ядерной проблеме на Корейском полуострове должны быть имплементированы всеобъемлющим и сбалансированным образом, что требует от всех заинтересованных сторон приверженности мирному решению проблемы посредством диалога и консультаций», — заявил Лу.
Пресс-постановление Совбеза ООН отразило осуждение пусков ракет КНДР, а также вновь провозгласило необходимость решения проблем посредством диалога, подчеркнул Лу.
Он призвал стороны отказаться от любых действий, направленных на эскалацию противоречий и конфликтов.
Напомним, что ранее Лу своими заявлениями в очередной раз подчеркнул приверженность КНР своей позиции по проблеме северокорейской ядерной программы, которая направлена на мирное разрешение проблемы при осуждении пусков ракет и ядерных испытаний, проводимых КНДР. При этом Китай отказывается солидаризироваться с США по всем вопросам, занимая свою независимую позицию.
Читайте также: КНР не поддерживает КНДР, но и не встанет на сторону США