Пекин, 22 апреля, 2017, 02:27 — ИА Регнум. Производитель автомобилей Tesla из США начал 21 апреля отзыв 6634 электромобилей Model S и Model X с китайского рынка в связи с неисправностью стояночного тормоза, сообщает агентство «Синьхуа».

Mqofscots Tesla Model S

Как сообщает Генеральная администрация по надзору за качеством, по вопросам инспекции и карантина КНР, машины были произведены с февраля по октябрь 2016 года.

Стояночный тормоз некоторых из этих автомобилей имеет дефектные шестерни, что может привести к серьезной поломке, после которой машину будет невозможно снять с тормоза. Компания заменит дефектную деталь на безвозмездной основе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Tesla уже ведет переговоры с китайской стороной о строительстве своего первого предприятия не территории китайской провинции Гуаньдун уже в 2018 году.

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