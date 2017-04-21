Пекин, 22 апреля, 2017, 02:25 — ИА Регнум. Государственная океаническая администрация КНР и ВМФ КНР подписали 21 апреля рамочное соглашение о сотрудничестве между гражданским и военным секторами в области океана, передает агентство «Синьхуа».

Алексей Боголюбов. Прибрежье океана

Обе стороны договорились продвигать стратегическое сотрудничество в сфере интеграции, инновации и развития. Соглашение подразумевает сотрудничество в области стратегического планирования, формирования политики, всесторонней безопасности и управления, защиты прав и применения права.

Стороны обязались продвигать интеграцию между гражданским и военным секторами во имя создания флота мирового уровня.

Согласно соглашению, стороны усилят организацию и взаимодействие во имя улучшения эффективности использования морских ресурсов, строительства и инвестиций.

Соглашение также подразумевает раздел ресурсов между военными и гражданским секторами с целью закладывания прочного фундамента для превращения КНР в сильную морскую державу, сообщает агентство.