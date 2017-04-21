Дамаск, 21 апреля, 2017, 23:46 — ИА Регнум.

Военно-воздушные силы Израиля в очередной раз нанесли авиаудар по позициям сирийской правительственной армии в районе Голанских высот. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает агентство SANA.

Diariocritico de Venezuela ВВС Израиля

Сообщается, что ВВС Израиля нанесли авиаудар по позициям сирийских правительственных войск в районе населенного пункта Хан-Арнаб. В результате удара был нанесен материальный ущерб, размеры которого не оглашаются.

По данным сирийских военных, удар был нанесен после того, как сирийская армия предотвратила проникновение террористических группировок в населенный пункт Эль-Кунейтр.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ответ на обстрел оккупированной израильской армией части Голанских высот со стороны сирийской армии, ВВС Израиля уничтожили источник огня.