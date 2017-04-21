Москва, 21 апреля, 2017, 23:44 — ИА Регнум.

Посольство России в США квалифицирует арест осуждённого американским судом Романа Селезнёва как незаконный, сообщает пресс-служба посольства.

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«Считаем арест россиянина незаконным, он был фактически похищен с территории третьей страны», — сказано в сообщении диппредставительства.

Роман Селезнев, являющийся сыном депутата Государственной думы РФ Валерия Селезнева, был задержан на Мальдивских островах в 2014 году с участием сотрудников правоохранительных органов США.

По информации американских СМИ, при задержании у Романа Селезнева нашли номера 1,7 млн банковских карт, которые он, по версии следствия, похитил. По заявлениям правоохранителей США, Селезнев нанес денежный ущерб почти 37 тысячам финансовых учреждений на общую сумму $170 млн.

На частном самолете Роман Селезнев был вывезен на остров Гуам, на военную базу США, а оттуда его переправили в Сиэтл.

Сообщалось, что на суде Селезнев признал свою вину, написал 11-страничное письмо, в котором раскаялся и выразил готовность использовать свои знания и опыт для борьбы с преступностью в интернете.