«Шахтер» набрал максимум очков в матче с «Динамо» (Киев)
Киев, 21 апреля, 2017, 21:58 — ИА Регнум.
21 апреля на стадионе «НСК Олимпийский» был разыгран матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк). Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «горняков».
На 12-й минуте аргентинский форвард Факундо Феррейра открыл счет ударом головы после подачи Тайсона с левого фланга — 0:1.
Статистика матча («Динамо» / «Шахтер»)
Удары 4/2
Удары в створ ½
Владение 46%/54%
На данный момент «горняки» лидируют в турнирной таблице с 63 очками. «Динамо» осталось на 2-м месте с 46 очками.
Составы на матч:
«Динамо»: Коваль, Пантич, Антунеш, Вида, Кадар, Шепелев, Морозюк, Сидорчук, Гармаш, Ярмоленко, Беседин.
«Шахтер»: Пятов, Кучер, Исмаили, Срна, Ракицкий, Степаненко, Бернард, Марлос, Коваленко, Феррейра, Тайсон.
Главный арбитр матча: Константин Труханов.
Предупреждения: Морозюк — 50, Сидорчук — 54, Гармаш — 60, Марлос — 74, Феррейра — 90+5.
Голы: Феррейра 12 — 0:1.