Санкт-Петербург, 22 апреля, 2017, 04:40 — ИА Регнум.

Польское восстание 1863 года вызвало огромное количество вопросов о проводимой Российской Империей политической линией умиротворения. Каковы были плоды этой политики, рассуждает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Олег Айрапетов.

Александр Игнацы Велёпольски (1803-1877)

К моменту описываемых событий культурная жизнь поляков превратилась в средство выражения протеста против российского владычества. Религиозная накаленность католиков вкупе с местными народными традициями превращали каждый праздник в имитацию средневековой Речи Посполитой. Этот бесконечный карнавал сопровождался нападками на мирных русских жителей.

С 1861 года начинает быть заметным и политическое движение в Петербурге в поддержку освобождения Польши. Масштабную волну пожаров, прокатившихся по Петербургу и городам Поволжья летом 1862 года, также приписали действиям польских революционеров. Колебания российского правительства только усиливали волнения среди недовольных поляков. Введение военного режима в октябре 1861 года не принесло желаемых результатов. Начались стычки с войсками. Аресты протестующих поляков сменялись освобождениями, что еще больше дискредитировало местную и центральную власть. Войска, стоявшие лагерями в польских городах, никого не устрашали.

В течение года, испробовав массу умиротворяющих средств, дав полякам большое количество привилегий, российская администрация только раззадорила польских националистов. Параллельно было осложнено положение русских, как мирных жителей, так и военных гарнизонов. Русские чиновники, учителя, служащие изгонялись со своих должностей, заменяясь поляками. Все это делалось в согласии с либеральной частью русских правительственных верхов.

Современники подтверждали, что милостивая политика Александра II не могла ничего противопоставить пламенным выступлениям революционных агитаторов. Мятеж неумолимо приближался.

О развитии польских событий в конце 1861 года читайте в статье «Уступки России ведут к революции в Русской Польше»

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