Лос-Анджелес, США, 22 апреля, 2017, 01:30 — ИА Регнум.

«Социально ответственное кино» — термин, чье понимание опошлили во времена постперестройки, наряду со всем прочим, что говорило о социальной ответственности. Представить же себе подобное кино голливудского производства — еще сложнее. Максимум, на ум придется какая-нибудь комедия про семейные ценности. А ведь Америка, да за ней и весь мир, знали и другой кинематограф, где социальная ответственность не была чем-то постыдным, да и проникнутые ей фильмы оказывались вполне злободневными и накаленными. Один из таких фильмов и судьбу его создателя описывает режиссер, сценарист, постоянный автор ИА REGNUM Валерий Рокотов.

Плакат фильм «Состояние единства»

Фильм «Состояние единства» Фрэнка Капры снят по пьесе, посвященной изнанке президентской гонки. Главный герой этой истории, Грант Мэтьюз, — мечтатель и идеалист, бесконечно любящий свою страну, и мечтающий не только о ее величии, но и о благополучии всего мира. При этом он считал, что жизнь невозможна без правды, потому что, только зная и говоря правду, человек может быть ответственным за свои действия.

Начинавший простым механиком, Мэтьюз сумел подняться очень высоко, не растеряв человеческого достоинства и искренности. Все в его жизни изменилось, когда из-за любовного увлечения он оказался втянут в большую политическую игру. Увидев в нем талантливого кандидата, республиканцы сделали на него решающую ставку в борьбе за президентское кресло. Вынужденный играть по правилам — лгать, лицемерить и раздавать несбыточные обещания, — Мэтьюз почти сломался. В последний момент он отказался участвовать в этом действе, которое больше похоже на плавание в грязи.

Снимавшийся во времена «охоты на ведьм», да еще и посвященный идеалисту, этот фильм рисковал быть обвиненным в коммунизме, — для отведения подобных подозрений он насыщен антикоммунистическими выпадами. Фильм даже особо отметил Трумэн (тот самый, на совести которого ядерная бомбардировка Японии), намекнув, что в политике все же еще остались добрые и честные люди.

Фильм оказался успешен — но вот для его создателя все закончилось. Что случилось со смелым и самобытным режиссером, читайте в статье: Фрэнк Капра: иммиграция в Рождество

О Голливуде с самой неожиданной его стороны читайте в других статьях Валерия Рокотова