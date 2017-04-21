Мадрид, 22 апреля, 2017, 01:01 — ИА Регнум.

105 лет назад мир потрясла трагедия «Титаника». Роскошное современное судно столкнулось с айсбергом, и находившимся на борту пассажирам пришлось бороться за свою жизнь. Подчас крайне неприглядными способами. Если бы в известном фильме про «Титаник» показали действительно все, что происходило в ту ночь на гибнущем судне, он бы вряд ли вышел в широкий прокат: слишком мало зрителей смогло бы выдержать такие кадры. Обстоятельства гибели «Титаника» вспоминает постоянный автор ИА REGNUM Владимир Добрынин.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Титаник

Известно, что спасательные шлюпки были укомплектованы набором полезных инструментов, включая багры и топоры. И долгое время удавалось сохранять в тайне, как были использованы эти инструменты в тех обстоятельствах. Выжившие не спешили делиться правдой о собственных поступках, правительство тоже замалчивало детали.

И действительно: не вязался с обликом чудом спасшихся членов экипажа образ злодея, которые отрубает руки несчастным, в отчаянии хватающимся за борт шлюпки. А ведь так и происходило. Багры тоже шли в дело, ими били тех, кто подплывал к шлюпкам. Конечно, перегруз был опасен и привел бы к тому, что и спасительное плавсредство потонуло бы, — но факт остается фактом: битва за выживание была бесчеловечной и кровавой.

Еще одна трагическая деталь оказалась раскрыта много десятилетий спустя. С тонущего «Титаника» вдруг заметили огни проходящего судна, но лодки, бросившиеся к этому судну за помощью, никого не нашли: свет пропал, как будто его не было. Долгое время бытовало предположение, что тонущие видели огни контабандистского «Самсона», который решил, что замечен, и бросился вдаль, потушив огни. Члены «Самсона» молчали о происшествии, и только сильно позже капитан судна, находясь при смерти, признался: да, это их «Самсон» шел мимо «Титаника», и они могли спасти тонущих, но испугались наказания за браконьерство.

Подробности о катастрофе «Титаника» читайте в статье «Титаник»: топором по рукам и заговор молчания

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