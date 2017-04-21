Трампу хватило 10 минут для встречи с генсеком ООН
Вашингтон, 21 апреля, 2017, 20:56 — ИА Регнум.
Президент США Дональд Трамп провел встречу с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гуттеришем. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает телеканал RT.
Сообщается, что встреча Трампа с Гуттеришем состоялась в Вашингтоне.
Подробности встречи не приводятся, уточняется лишь то, что Трамп и Гутерреш обсудили сотрудничество между ООН и США. Известно, что встреча продлилась 10−15 минут.
«Генеральный секретарь и президент договорились встретиться ещё раз в ближайшее время», — прокомментировал встречу официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Белый дом США поручил Государственному департаменту добиться сокращения более чем на 50% финансирования программ ООН.