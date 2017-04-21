Херсон, 21 апреля, 2017, 20:52 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины планирует провести антитеррористические учения в Херсонской области на границе с Крымским полуостровом, сообщает сайт украинского телеканала «Эспресо ТВ» со ссылкой на пресс-службу херсонского управления СБУ.

Mil.gov.ua Украинские силовики

«Это обычные учения, плановые, которые время от времени проводим», — цитирует телеканал заявление пресс-службы.

Сообщается, что учениями будет руководить координационная группа антитеррористического центра при региональном управлении СБУ.

Ведомство просит местных жителей сохранять спокойствие, наблюдая сосредоточение в населенных пунктах бойцов подразделений спецназначения.

При этом указывается, что на режим работы пограничного пункта «Чонгар» проведение учений никак не повлияет.

Как сообщало ИА REGNUM, замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что в республике опасаются начала киевскими силовиками боевых действий накануне майских праздников.

Он отметил, что ВСУ ведут активную подготовку диверсантов.