Берлин, 21 апреля, 2017, 20:39 — ИА Регнум. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле считает, что ФРГ может найти с США «неконфронтационное решение» относительно свободной торговли, 21 апреля сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM

Шойбле считает, что «неконфронтационное решение» будет достигнуто, когда представители 20 крупнейших экономик мира соберутся в Гамбурге в июле этого года под председательством Германии.

Читайте также: Министр финансов Германии назвал причины экономических проблем в ЕС

Напомним, двенадцатый саммит лидеров Большой двадцатки пройдет 7 — 8 июля 2017 года. Следующая встреча на высшем уровне, запланированная в 2018 году, пройдет в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о своем решении поднять пошлины для автомобилей марки BMW, производимых в Мексике.

Читайте также: Экономика Германии вырастет в 2017 году — Die Zeitung

Во время своей предвыборной кампании Трамп заявлял о своем негативном отношении к таким организациям, как ВТО, НАФТА, ТТП, которые содействуют развитию глобализации и свободной торговле.