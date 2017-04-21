Вашингтон, 21 апреля, 2017, 20:26 — ИА Регнум. Окружной суд США обязал германский автомобильный концерн Volkswagen заплатить штраф в размере $2,8 млрд в рамках разбирательства по «дизельному скандалу». Об этом 21 апреля 2017 года сообщает Associated Press.

Pixabay.com Выхлопные трубы автомобиля

В ходе заседания судья Шон Кокс выразил возмущение мошеннической схемой, которую использовала Volkswagen для «успешного» тестирования около 600 тыс. автомобилей в Соединённых Штатах Америки.

Кокс констатировал, что больше всего от корпоративной алчности пострадали не менеджеры Volkswagen, которые получают большие зарплаты и бонусы, а обычные люди.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выяснилось, что германский концерн Volkswagen использовал специальное программное обеспечение, которое во время проведения тестов в десятки раз занижало количествовредных газов, в частности, оксидов азота, выбрасываемых в воздух.

Выяснилось, что порядка 11 млн автомобилей по всему миру были оснащены этим обманным программным обеспечением.

Это уже не первый штраф, который выплачивает Volkswagen. Ранее суд Северного округа США одобрил мировое соглашение Volkswagen и властей США. В рамках этого соглашения, 652 дилерам в Соединённых Штатах автоконцерн Volkswagen выплатит компенсации в размере $1,2 млрд (около $1,85 млн каждому).