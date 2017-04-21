Дамаск, 21 апреля, 2017, 21:40 — ИА Регнум.

Сирия нацелена на экономическое сотрудничество с Россией. В настоящее время сирийский рынок открыт для того, чтобы на него пришли российские компании. В первую очередь речь идет о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА «Новости», опубликованном сегодня, 21 апреля.

Энгельс Козлов. Вахта начинается (фрагмент). 1973—1975

Отвечая на вопрос журналиста по поводу развития российско-сирийского экономического сотрудничества, Асад сказал, что в Сирии есть свои законы в отношении заключения контрактов с различными компаниями. САР уже начала подписывать соглашения с российскими компаниями, причем с некоторыми после недавнего визита вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.

Особенно этот процесс активизировался после того, как с сирийского рынка стали уходить некоторые западные компании. Асад связал эту тенденцию не с вопросами безопасности, а с политикой. По мнению сирийского лидера, иностранные компании стали уходить из САР в основном по политическим мотивам. Поэтому сегодня рынок этой страны свободен для прихода российских компаний.

«Самая важная часть для меня, и я думаю, что для них тоже, в нефтяном секторе, нефти и газе, и некоторые российские компании присоединились, скажем, к этому сектору в течение последних нескольких месяцев, и процесс подписания контрактов, финальные, скажем, шаги подписания контрактов проводятся в настоящее время. Это то, как я смотрю на это», — подчеркнул Башар Асад.

Напомним, что в апреле 2016 года премьер-министр Сирии Ваиль аль-Хальки сообщал, что Дамаск ведет переговоры с российской стороной и уже даже заключил несколько контрактов по восстановлению инфраструктуры, а также дальнейшему развитию экономического сотрудничества между двумя странами в различных отраслях. Так, РФ не оставила без ответа идею восстановления инфраструктуры. В связи с этим было подписано множество сделок между Россией и Сирией, среди них соглашения на сумму 600 млн евро и 250 млн евро.

По словам сирийского премьера, у министерства нефти и природных ресурсов есть стратегические проекты в сфере ТЭК, в частности в сфере геологоразведки месторождений нефти и газа на суше и на шельфе. В них предложено сотрудничество только дружественным государствам, в том числе и России.

Речь идет о проектах в сфере геологоразведки на суше в районах добычи нефти, геологоразведке на море, а также проектах по развитию ряда нефтяных и газовых месторождений с целью увеличения средних цифр по добыче через использование самых современных технологий в этой области. Это, например, газовое месторождение Бальаас. Ожидаются также инвестиции в проекты по использованию избытка перерабатывающих мощностей на НПЗ в Хомсе и Баниясе. Кроме того, российско-сирийское энергетическое сотрудничество подразумевает научные исследования, обмен данными.

«Российские компании не чужие на рынке ТЭК в Сирии, в этой сфере есть довольно много российских компаний. У них большой опыт, который нам понадобится при восстановлении скважин и станций, разрушенных ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при сотрудничестве с турецкими властями, которые атаковали то, что вместе построили российские и сирийские компании десятилетия назад», — говорил тогда Ваиль аль-Хальки.

Россия и Сирия также в конце 2013 года подписали соглашение о развитии шельфового бурения в территориальных водах САР. Контракт сроком на 25 лет был подписан с российским «Союзнефтегазом». По договоренностям, российская компания взяла на себя обязательства провести геологоразведочные работы, создать инфраструктуру, необходимую для разработки подводного месторождения, а также подготовить персонал к работе. Сообщалось, что «Союзнефтегаз» взяла на себя все затраты по этим работам. А это примерно $90 млн. Такое сотрудничество, по сути, давало России ключ от Ближнего Востока.

Как отмечали позднее иностранные СМИ, работу российских нефтяников в Сирии ограничила война. Издание Topwar.ru писало, что именно нефтегазовый вопрос мог быть одной из причин нарастания напряженности в стране. Также газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten в сентябре 2016 года, рассуждая о причинах войны в САР, отмечала, что дело в наиболее выгодных позициях с точки зрения поставок ближневосточных энергоресурсов в Европу. По мнению издания, интенсивные бои разворачиваются там, где проходят или должны пройти важнейшие нефтегазопроводы.