Вильнюс, 21 апреля, 2017, 20:14 — ИА Регнум. Правительство Литвы 21 апреля 2017 года утвердило направления структурных реформ и список приоритетных работ, необходимых для системных изменений, сообщили ИА REGNUM в канцелярии литовского кабмина. Также согласован новый порядок формирования бюджета, названный «корзинкой перемен», что гарантирует необходимое финансирование предусмотренных реформ.

Pixabay.com Карта-флаг Литвы

«Главная цель — сокращение социальной изоляции и рост благополучия жителей. Я уверен, что проектное управление приоритетными работами и новый порядок финансирования позволят перейти от «бумажных планов» к реальным переменам. Именно на структурных реформах будут сосредоточены работы и ресурсы правительства», — отметил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

Планируется попытаться гарантировать последовательное увеличение пенсий социального страхования с учетом роста экономики, связать социальные выплаты с минимальной потребительской корзинкой, создать систему помощи одиноким людям пенсионного возраста, повысить финансовые импульсы и расширить спектр услуг молодым семьям и семьям, воспитывающим детей.

Правительство также подготовит общий план территории Литвы, с помощью комплексных мер планируется привлечь крупные производственные инвестиции большой добавочной стоимости, создать систему привлечения талантов и их пребывания в Литве.

Пройдет оптимизация налоговой базы. Предполагается в сущности реорганизовать финансирование системы образования и науки, разнообразить неформальное обучение, улучшить доступ к образованию и его качество.

Литовские власти намерены учредить национальный центр услуг, создать и внедрить систему эффективного централизованного управления госимуществом, консолидировать государственные информационные ресурсы и инфраструктуру. Будет проходить реформа системы стратегического планирования и формирования бюджета, планируется больше ориентироваться на результаты и обеспечение финансовой устойчивости.

Как именно литовские власти намерены достигнуть поставленных целей, правительство пока не поясняет.