Калуга, 21 апреля, 2017, 20:12 — ИА Регнум. Мемориальные доски в честь учеников, ставших Героями Советского Союза, установят на стенах 24 школ Калужской области. Об этом 21 апреля в ходе видеоселекторной конференции с региональным отделениями Российского военно-исторического общества (РВИО) заявил министр культуры РФ, председатель РВИО Владимир Мединский, сообщает корреспондентИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На видеоселекторной конференции

На совещании напомнили, что в настоящее время в Калужской области паспортизировано 589 воинских захоронений. В 2016 году в регионе установили новые памятники на военных мемориалах «Зайцева Гора» и «Гнездиловская высота». Также в регионе традиционно проводятся военно-исторические праздники и фестивали: «Красные юнкера», «Тарутино — поле русской славы», «День Малоярославецкого сражения», «Великое стояние на Угре», «Калуга 1941-й. Освобождение», «Безымянная высота», «В мае 45-го». В 2016 году к ним прибавились военные реконструкции в Боровске, под Козельском, на военном аэродроме Хатёнки, в Спас-Деменске и на Безымянной Высоте.

Перспективы реализации совместных с РВИО проектов оценил губернатор области Анатолий Артамонов. Он обратился к Владимиру Медынскому с несколькими предложениями. Это создание и установка монументальной скульптурной композиции в городе воинской славы Козельске, использование возможностей Государственного музея Г.К. Жукова для патриотической работы военно-исторического общества, а также реставрация объекта культурного наследия «Палаты Торубаева» в Калуге.

Напомним, Российское военно-историческое общество образовано указом президента РФ Владимира Путина в декабре 2012 года. В совет общества также входят министры обороны и внутренних дел РФ Сергей Шойгу и Владимир Колокольцев.