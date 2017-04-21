Хабаровск, 21 апреля, 2017, 20:07 — ИА Регнум.

Переброска воинских частей на границу с Корейской Народно-Демократической Республикой связана с проверкой боевой подготовки по итогам зимнего периода обучения. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) Александр Гордеев, комментируя ситуацию на границе с КНДР.

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«В рамках нее соединения поднимаются по тревоге и совершают марш-броски, в том числе на незнакомые полигоны», — пояснил Гордеев. Он подчеркнул, что уже проведено 22 учения.

Также он рассказал, что в апреле на полигоне «Телемба» в Бурятии состоялись масштабные маневры по управлению группировками ПВО и авиации, сейчас оттуда возвращается техника.

Кроме того, в Забайкалье проходили артиллерийские стрельбы, и некоторые подразделения возвращаются оттуда на границу с КНДР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, западные СМИ распространили информацию о том, что Россия якобы стягивает дополнительные военные силы и тяжелую технику на границу с Северной Кореей.

Утверждалось, что Москва делает это для того, чтобы сдержать поток беженцев, которые могут хлынуть через границу в случае нанесения ракетного удара США по КНДР.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию, заявив, что дислокации войск внутри страны не относится к категории публичных.