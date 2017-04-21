Вашингтон, 21 апреля, 2017, 19:12 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Китая приведены в состояние повышенной боеготовности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники в Пентагоне.

Archive.defense.gov Истребитль Су-27 ВВС Китая

По информации телеканала, разведка США фиксирует, что ВВС КНР резко активизировали техобслуживание необычайно большого числа боевых самолетов.

По мнению одного из источников телеканала, Китай может готовиться отреагировать на чрезвычайные обстоятельства, связанные с Кореей.

Напомним, в районе Корейского полуострова сохраняется военно-политическая напряженность. На фоне испытательного пуска ракеты в КНДР вице-президент США Майкл Пенс заявил, что в отношении Северной Кореи «стратегическому терпению Вашингтона пришел конец».

Ситуация обостряется и сообщениями о подходе к Корейскому полуострову ударной группы ВМС США во главе с авианосцем «Карл Винсон», последовавшими сразу после ракетного удара американских кораблей по территории Сирии.