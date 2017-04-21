СМИ США: Китай привел в повышенную боеготовность боевую авиацию
Вашингтон, 21 апреля, 2017, 19:12 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Китая приведены в состояние повышенной боеготовности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники в Пентагоне.
По информации телеканала, разведка США фиксирует, что ВВС КНР резко активизировали техобслуживание необычайно большого числа боевых самолетов.
По мнению одного из источников телеканала, Китай может готовиться отреагировать на чрезвычайные обстоятельства, связанные с Кореей.
Напомним, в районе Корейского полуострова сохраняется военно-политическая напряженность. На фоне испытательного пуска ракеты в КНДР вице-президент США Майкл Пенс заявил, что в отношении Северной Кореи «стратегическому терпению Вашингтона пришел конец».
Ситуация обостряется и сообщениями о подходе к Корейскому полуострову ударной группы ВМС США во главе с авианосцем «Карл Винсон», последовавшими сразу после ракетного удара американских кораблей по территории Сирии.