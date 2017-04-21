Ижевск, 21 апреля, 2017, 18:52 — ИА Регнум.

Водитель, управлявший автомобилем ГАЗ и совершивший наезд на коляску с ребенком, был трезв. Об этом заявил замначальника Управления ГИБДД по Удмуртии Роман Усатов.

УГИБДД Удмуртии Все, что осталось от коляски, на которую наехал грузовик

По словам водителя, коляску он не заметил. «Два метра он проехал, очевидцы закричали, остановили. Водитель сам вышел, за голову схватился, вызвали скорую помощь, но врачи сделать уже ничего не смогли. Ребенок погиб на месте», — цитирует Усатова ИА «Удмуртия».

Во время дачи показаний 25-летний мужчина рассказал, что грузил мусор возле бара, затем сел в кабину грузовика и начал движение, не усмотрев никаких препятствий, сообщает портал «День.org».

"Я тронулся, ничего не почувствовал. Мне таксист фарами моргает и машет рукой, я смотрю в зеркала — за мной мужик бежит, отец, видимо, — продолжил водитель. — Я думаю — что случилось, неужели мусор на машину упал, вроде бы все хорошо укомплектовал».

В завершение дачи показаний мужчина расплакался.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, местный житель гулял с ребенком, двухлетний мальчик находился в коляске-велосипеде. Автомобиль ГАЗ совершал погрузку-разгрузку около торговой точки. Отец зашел в бар, а коляску с ребенком оставил на тротуаре возле капота автомобиля.

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Водитель не заметил коляску за высоким капотом грузовика, и, начав двигаться, автомобиль смял коляску. Ребенок от полученных травм скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).