* запрещённая в России организация

Санкт-Петербург, 21 апреля, 2017, 18:45 — ИА Регнум.

Запрет российским судом «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в некоторой степени отразится на функционировании этой организации в России, однако у членов секты уже готов план выживания на «военном положении». Таким мнением сегодня, 21 апреля, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поделился бывший член запрещенной Верховным судом РФ организации Виктор Корецкий.

Члены секты «Свидетели Иеговы». 1918

Невзирая на запрет организации в России, ее адепты «никуда не исчезнут», уверен Корецкий, поскольку «фанатичное крыло останется таким же фанатичным и еще больше укрепится в своей убежденности».

«Уже сейчас у них готов план, как им выживать на таком военном положении. У каждой бабушки на их собраниях есть планшет или смартфон, и все обучены, как пользоваться анонимайзером, чтобы обходить запрет на чтение их сайта, который также признан экстремистским. Они запросто скачивают оттуда литературу, черпают все указания. Это как отмена торрентов, которая ни на что не повлияла. Также и этот запрет не слишком сильно отразится на их жизни», — уверен Корецкий.

По его словам, вероятно, они все-таки «не смогут собирать многотысячные конгрессы, но им ничто не помешает встречаться в более камерном варианте».

Вместе с тем Корецкий уверен, что из-за запрета усложнится приток новых членов в организацию. «С моей точки зрения, это безусловный плюс. Также будут ограничены финансовые действия и юридические вопросы. В целом же вред от них присутствует, но скорее в том, что они разрушают собственную жизнь <…> Уйдут в соцсети, медиапространство», — предположил Корецкий.

Как сообщалось Верховный суд РФ своим решением 20 апреля постановил конфисковать всю собственность запрещенной организации в пользу государства. Бывший член «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уверен, что иеговисты предпримут все шаги, чтобы выгодно продать имеющееся у них имущество, чтобы государство ничего от них не получило. В Петербурге и пригородах у секты есть значительная недвижимость.

«Насколько мне известно, они уже большую часть имущества переоформили на свои зарубежные организации. 11 гектаров в поселке Солнечное (управленческий центр) оформлено на зарубежную организацию «свидетелей». Мне неизвестно, на кого оформлен зал конгрессов на 1600 мест на Коломяжском проспекте, 21», — сказал Корецкий.

Он подчеркнул, что родные и близкие тех, кто попал под негативное влияние официально запрещенной теперь организации, должны постараться проявить еще больше любви и заботы.

«Попавшего в эту секту человека с первых дней учат, что родные и близкие будут против, и это как раз и есть признак «богоизбранности». Если родные и близкие со всем рвением начинают сопротивляться, это только на руку секте, поскольку человек всё больше укрепляется в новоприобретенной вере. Но если его будут любить, продолжать с ним дружить, показывать, что им хорошо без этой веры, это будет демотивировать человека», — пояснил Виктор Корецкий.

Кроме того, добавил он, тем, кто попал под влияние секты, необходимо найти в себе силы прочитать так называемую отступническую литературу или книги по психологии о воздействии на сознание, поскольку «свидетелям внушается лютый животный страх перед прочтением такой литературы».

«Те, кто нашел в себе силы прочитать книги Реймонда Френца (бывший член руководящего совета «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прослуживший в международном управлении организации 15 лет), этих людей отпустило. Я сам из их числа», — сказал Корецкий.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 апреля Верховный суд РФ признал международную секту «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистской организацией, ликвидировал ее и запретил ее деятельность на территории страны. Иск о признании «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистской организацией подало Министерство юстиции РФ.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ