Москва, 21 апреля, 2017, 19:23 — ИА Регнум.

В воскресенье, 23 апреля, ИА REGNUM начинает публикацию графического романа — биографии «Жизнь Чернышевского». Специально для агенства художник-комиксист Алексей Никитин преобразовал созданную им раньше брошюру, нарисованную по мотивам текста Федора Годунова-Чердынцева, в публикуемый еженедельно сериал.

Алексей Никитин Жизнь Чернышевского

Алексей Никитин Анонс «Жизни Чернышевского»

Комикс будет публиковаться еженедельно, по пять страниц. Все опубликованное будет доступно по единой ссылке. Редакция агентства благодарит авторов комикса за плодотворное сотрудничество.

Федор поделился историей создания сценария для комикс-биографии: «В таком-то году мне «поступил заказ» от знакомой пожилой четы написать книгу об их племяннике, поэте, который не так давно на тот момент покончил жизнь самоубийством (стишки он сочинял прегадкие, между нами говоря). То была, надо сказать, очень отягощающая просьба. Не знаю, какой черт меня дернул в это ввязаться. Год промучился я без толку. Но дядю с тетей кормил надеждами относительно продвигающейся «работы». В итоге текст родился буквально за ночь (как это часто и бывает), но… насчет другого — знаменитого Чернышевского (запамятовал объявить, что племянник их тоже был Чернышевский — однофамилец). Так что в известном смысле «заказ» был выполнен, но… своеобразно (надо ли говорить, что, естественно, моим многоуважаемым «заказчикам» я так ничего и не предоставил).

Позже художник Никита Алексеев изъявил желание рисовать комикс (!) по сему произведению, к моему вящему изумлению. Ну, что ж, я хоть супергероев и не люблю, но не был против. В определенном смысле это уже не мое произведение, я просто выступил (или вынужден был выступить) проводником. Зачем я вообще в это ввязался?»

Алексей Никитин известен российскому комикс-сообществу как мастер биографии — переосмысления знаменитостей, многие видели стипы из его «Хармсиады», даже не понимая этого. В 2011 году в издательстве «Бумкнига» была выпущена его книга «Britolz» — коллекция-история о знаменитой британской рок-группе.

«Через знакомых мне попал в руки текст неизданной книги «Жизнь Чернышевского» Федора Годунова. Я прочел и очень смеялся, — делится с ИА REGNUM воспоминаниями Алексей. — После прочел также «Что делать?» и «официальную биографию» Н. Г. Чернышевского — и стал смеяться еще больше. И вот ведь что любопытно — никакой отсебятины или пристрастности. Ведь многое в восприятии зависит от того, под каким углом на общеизвестные факты взглянуть. Я связался с Константином и попросил разрешения сделать комикс на основе его рукописи. Через год я выпустил ограниченным (50 экз.) тиражом «Жизнь Чернышевского» (один экземпляр находится в библиотеке комиксов в СПб — это информация для тех, кто воочию захочет убедиться в существовании сего артефакта).

На данный момент мной несколько переработан весь этот материал, и я с удовольствием пользуюсь возможностью представить это произведение более широкому кругу читателей. Ради эксперимента сериальности я разделил всю книгу на 5-страничные отрезки, которые еженедельно по серии будут выпускаться в течение 21 недели. В общем, выставляю на суд зрителя комикс-сериал. Продолжение следует… и не относитесь к себе излишне серьезно, это вредно».