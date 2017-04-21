Донецк, 21 апреля, 2017, 18:24 — ИА Регнум. На территории ДНР сохраняется напряженная обстановка. В частности, украинские войска готовятся к возобновлению боев. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом 21 апреля заявил глава ДНР Александр Захарченко.

СВ ДНР Бойцы ВС ДНР в окопах

«Ситуация в Донецкой народной республике сейчас напряженная. С одной стороны, наш народ хочет заниматься строительством и творчеством, но с другой стороны — мы знаем, что Киев готовит против нас очередную агрессию», — сказал Захарченко.

При этом он выразил уверенность в том, что войска ДНР смогут дать отпор украинским войскам при поддержке Южной Осетии.

«Но мы выстоим и победим. И нам важно знать, что за нашей спиной стоят такие верные друзья, как народ Южной Осетии и его избранный президент Анатолий Бибилов», — добавил Захарченко.

Также глава ДНР в интервью Sputnik Южная Осетия поздравил президента Бибилова с победой на президентских выборах и выразил уверенность в налаживании тесных отношений между республиками.

«В первую очередь я хочу поздравить в связи с этим событием как моего друга Анатолия Бибилова, так и народ Республики Алания. Анатолия Бибилова хочу поздравить с тем, что народ ему поверил и дал ему возможность реализовать те замыслы о развитии Республики, которые у него есть. Я уверен, что у него все получится. А народ Республики Алания я хочу поздравить с тем, что он выбрал в президенты настоящего патриота, который интересы своего народа ставит выше своих собственных. Многие часы общения с Анатолием Бибиловым убедили меня в том, что для него власть — это прежде всего — служение. Уверен, что отношения между нашими Республиками станут еще более тесными и плодотворными, так как Анатолий Бибилов знает наш народ не понаслышке. Он неоднократно бывал у нас в самые горячие моменты и знаком не только с экономикой и культурой. Мы и на линию фронта выезжали с ним не раз. Так что избранный президент Республики Алания знает о нашей войне не из лент информационных агентств, а непосредственно — как очевидец», — напомнил Захарченко.

В то же время Захарченко призвал население Южной Осетии перетерпеть тяжелые социально-экономические условия жизни, поскольку строительство государства — тяжелый труд.

«Хочу пожелать, чтобы та программа, с которой избранный президент шел на выборы, была реализована. Кроме того, я хотел бы пожелать Анатолию Бибилову и народу Южной Осетии терпения. Строительство государства — тяжелый труд, помноженный на время. Ни у кого из нас нет волшебной палочки, по мановению которой все станет хорошо и все будут довольны. Поэтому я желаю Анатолию Бибилову и народу Южной Осетии терпения и честности в отношениях друг с другом. Мы стараемся так выстроить отношения между народом и властью в Донецкой Народной Республике. Это трудно — быть честным друг с другом, но эта честность — залог успеха», — считает глава ДНР.

Напомним, в самом начале конфликта в Донбассе его активными участниками были добровольцы из Абхазии и Южной Осетии. В частности, именно с их участием летом 2014 года взяли под контроль территорию аэропорта в Донецке, для борьбы с ними ВСУ впервые применили в Донбассе авиацию и боевые вертолеты.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2014 года в Донецке бойцы одного из батальонов ДНР расстреляли группу осетинских добровольцев. Одной из версий случившегося было утверждение бойцов ДНР, что приказ отдал глава республики Александр Захарченко.

Глава ДНР так и не принес публичных извинений осетинцам за инцидент. Вместо него 27 ноября 2014 года это сделал секретарь Совета безопасности ДНР, командир спецбатальона «Восток» Александр Ходаковский.

На пресс-конференции секретарь СБ от лица главы ДНР Захарченко выразил слова соболезнования представителю добровольцев из Южной Осетии Артуру Гадзаову.

«22 ноября произошел инцидент, в результате которого несколько человек — представителей нашего дружеского народа, ополченцев, которые с первых дней воюют вместе с нами, воюют плечом к плечу, пострадали. Два из них госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. То есть таким образом, донецкая земля отплатила гостеприимством нашим братьям. Предварительное расследование, проведенное Генеральной прокуратурой, показало, что со стороны осетин не было никаких провоцирующих действий и никаких признаков совершения преступления. Соответственно, в отношении них были несанкционированно применены меры физического воздействия. Нам прискорбно осознавать, что ответственность за этот инцидент взяли люди, которые пользуются достаточным уважением как участники боевых действий… На сегодняшний день они не пожелали принести официальные извинения. Соответственно это делаю я от лица главы государства. Была допущена бестактность с их стороны, когда они упомянули, что действуют по приказу непосредственно Захарченко. Я вас уверяю, что Захарченко как оплот законности и правопорядка в обществе не мог быть причастен к этой акции. Он действует только в рамках закона. Осуществлять насилие в виде ограничения прав и свобод, применение мер физического воздействия — прерогатива только государства… От лица главы государства и от меня лично, как секретаря Совета безопасности, я приношу извинения нашему братскому осетинскому народу за тот инцидент, который произошел и привел к достаточно тяжелым последствиям», — признал Ходаковский.

Он напомнил, что граждане Южной Осетии «одни из первых еще в мае месяце (2014 года ред.) прибыл группой» в Донецк и воевали с ВСУ в составе батальона «Восток».

Как сообщалось, 10 декабря 2015 года глава республики Южная Осетия Леонид Тибилов призвал осетинских добровольцев, принимающих участие в боевых действиях на стороне ДНР и ЛНР, вернуться на родину.

«Как Верховный главнокомандующий, я не отдавал приказа о направлении вас в Новороссию… Но, как глава государства, сегодня я призываю вас вернуться на родину», — сказал Тибилов. Он отметил, что задача представителей Южной Осетии на Донбассе «подошла к концу».

Напомним, 12 ноября 2015 года Южная Осетия признала независимость ДНР и ЛНР.

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