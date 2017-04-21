Санкт-Петербург, 21 апреля, 2017, 17:45 — ИА Регнум. Консервация полигона опасных промышленных отходов «Красный Бор» была одобрена научно-техническим советом под председательством губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает комитет по природопользованию Петербурга.

Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга Полигон «Красный Бор»

«Данная концепция заключается в консервации всей территории полигона путем создания вертикальных и горизонтальных экранов, а также в переработке части жидких отходов», — сообщил председатель комитета Игорь Григорьев членам совета при правительстве города, в который входят академики Российской академии наук, профессора, ученые.

Концепция будет реализована в несколько этапов. Сначала вокруг полигона будет выполнено вертикальное экранирование — иначе говоря, сооружена стена в грунте глубиной 8−10 метров с целью предотвращения выхода загрязненных вод за границы полигона.

На втором этапе будет проводиться экранирование площади в 46 га, на которой складируются отходы. Будет создана системы сбора фильтрата и отведения его на комплекс очистных сооружений. Запланирована также переработка всех жидких отходов неорганического состава объемом примерно 75 тыс. кубометров. Будет выполнена частичная переработка отходов органического состава карт №64 и №68.

В настоящее время ведется проектирование комплекса очистных сооружений, который позволит очистить не только жидкость из карт №64 и №68, но и ливневые стоки с территории предприятия. Завершение работы над очистной системой планируется в сентябре 2017 года.

На третьем этапе консервации планируется вывод из эксплуатации объектов полигона, ликвидация открытых карт и неэксплуатируемых строений. После ликвидации пяти открытых карт будет выполнена рекультивация зоны их размещения. На последнем четвертом этапе консервации на очистных сооружениях будет продолжена переработка фильтрата, который выделяется из зоны складирования отходов.

«В течение всего периода вывода полигона из эксплуатации и консервации будет осуществляться производственный экологический контроль и мониторинг, который продлится и после полного завершения работ в течение не менее 5 лет», — утверждает Игорь Григорьев. Также председатель комитета сообщил, что для контроля за выполнением столь крупного и общественно значимого проекта, планируется создание общественно-информационного центра, где посетители могут знакомиться с деталями проекта, ожидаемыми и текущими результатами.

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Концепция консервации, представленная комитетом по природопользованию, — долгожданный шаг к утилизации накопленного на полигоне вреда для окружающей среды, уверен Юрий Шевчук, председатель Общественного экологического совета при губернаторе Ленобласти: «Технологии очистки не вызывают нареканий, так как они уже были использованы на полигоне. Переработать содержимое карт также возможно, непонятно только, какую именно методику применят хозяева полигона. Пока нам приходится верить на слово, что от технологии сжигания отходов правительство Петербурга отказалось».

Эксперт отметил недостаток концепции: 70 засыпанных карт полигона в концепции не упоминаются, об их вскрытии и переработке содержимого ничего не сказано. «Многие ученые считают, что загрязнения из закрытых карт не поступают в подземные водоносные горизонты, — поясняет Юрий Шевчук. — Но пока существует и альтернативное мнение в научной среде, следует продолжать наблюдения за качеством подземных вод и предусматривать план «В» — по вскрытию и переработке ранее засыпанных котлованов».

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Полигон «Красный Бор» — это территория в 73 га в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с хранящимися в них отходами четырех классов опасности. Всего карт 65, пять из них на данный момент действуют и находятся под открытым небом. Уровень воды в картах меняется за счет выпадения и испарения осадков.

Исполняя запреты суда, полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн накопленных отходов. Комитетом по природопользованию Петербурга принято решение перевести предприятие в статус государственного бюджетного учреждения и главной целью выбрать конечную рекультивацию токсичного могильника.