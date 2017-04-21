Могадишо, 21 апреля, 2017, 17:34 — ИА Регнум. Вооруженные силы Кении уничтожили 52 исламистских боевика в результате штурма лагеря террористов на юге Сомали, 21 апреля сообщает Reuters.

U.S. Army Africa Кенийские военнослужащие

Военнослужащие Кении атаковали боевиков в провинции Нижняя Джубба, заявил представитель оборонного ведомства Кении полковник Джозеф Овуот. У боевиков изъяли автоматическое оружие, три самодельных устройства и материалы, необходимые для изготовления бомб.

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«Для нейтрализации лагеря боевиков были использованы наземные войска, поддерживаемые минометным и артиллерийским огнем. По предварительным оценкам, 52 боевика были уничтожены, остальные бежали с поля боя», — говорится в заявлении ВС Кении.

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Напомним, Кения отправила свои войска в Сомали в 2011 году после серии нападений со стороны исламистских боевиков, базирующихся в Сомали.

В рамках миротворческой миссии Африканского союза (AMISOM) Кения направила несколько тысяч солдат для поддержания безопасности на территории Сомали.