Красноярск, 21 апреля, 2017, 17:33 — ИА Регнум.

В рамках Красноярского экономического форума-2017 состоялся мозговой штурм «Будущее российских городов». Участниками мозгового штурма стали: заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис, эксперты по вопросам экономики, региональному развитию, научно-исследовательского и проектного института городского транспорта города Москвы. Краевую столицу представил глава города Красноярска Эдхам Акбулатов.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Мозговой штурм на Красноярском экономическом форуме

Как развиваются российские города? Как сделать жилищный сектор, городскую среду и строительство важными факторами конкурентноспособности города? Как новые технологии могут изменить российские города? Эти и ряд других вопросов обсуждались на площадке мозгового штурма.

Обозначая основные вопросы развития российских городов, глава города Красноярска Эдхам Акбулатов отметил: «Основной проблемой российских городов является отсутствие комплексного развития — это принципиальный момент, который, в первую очередь, ощущают жители, когда говорят о недостатке образовательных учреждений, объектов социальной сферы, транспортной инфраструктуры, общественных пространств, спортивных сооружений и так далее. Безусловно, универсальным инструментом для решения этой задачи является градостроительная документация. Целый ряд городов сейчас работают над созданием нового генерального плана. Красноярск также занимался этим вопросом: в 2015 году мы утвердили новый генеральный план, затем — правила землепользования и застройки, проект планировки улично-дорожной сети. Тем самым появилась проектная основа, которая позволят теоретически обеспечить комплексность. Но мы столкнулись с тем, что возникли противоречия градостроительного и земельного законодательств. Законодательство не дает четкого ответа на вопрос как быть в случае, если границы земельного участка перечеркнуты градостроительным регламентом. Мы вынуждены искать ответы в суде».

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Эдхам Акбулатов и Анатолий Локоть

Исполнительный директор фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди поддержала Эдхама Акбулатова в том, что муниципалитетам необходимо давать больше полномочий, тогда многие вопросы будут решаться оперативнее: «Города на сегодня имеют только полномочия по утверждению генплана и правил землепользования и застройки (ПЗЗ), но не имеют полномочий урегулирования тарифов коммунальных структур, утверждений их инвестиционных программ в соответствии с генеральным планом. Тем самым невозможно выстроить инвестиционно-привлекательные проекты развития застроенных территорий. Так что на данном этапе ПЗЗ и генплан у нас не являются инструментом инвестиционной политики, а жилье — инструментом экономической и миграционной политики. Поэтому новые полномочия, на мой взгляд, являются базовым условием для движения в эту сторону».

Директор ГУП МосгортрансНИИпроект Александр Поляков акцентировал внимание на необходимости развития транспортной инфраструктуры и в целом управления дорожным комплексом городов.

Еще одной темой, которая получила широкое обсуждение у участников мозгового штурма, стало благоустройство городской среды. Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис отметил положительный опыт Красноярска в этом вопросе: «Совсем недавно краевой центр получил диплом одного из победителей очень значимого и серьезного всероссийского конкурса в части благоустройства. В Красноярске есть масса элементов комфортной городской среды. Но это не означает, что нужно остановиться. Ключевая цель проекта по формированию комфортной городской среды — не только отремонтировать дворы, благоустроить парки, отремонтировать дороги, выполнить освещение и так далее. Главная задача, чтобы все преобразования выполнялись только по согласованию самих людей, которые этими объектами пользуются. Вовлечение людей — ключевой стержень всего проекта. Отмечу, что отчетность у нас идет не только по количеству выполненных объектов, мы будем смотреть на удовлетворенность людей тем, какие изменения произошли. Поэтому мы просим всех людей не сидеть на месте, вовлекаться в эту работу, активно участвовать в принятии решений и их реализации».

По итогам мозгового штурма «Будущее российских городов» эксперты и участники сошлись во мнении, что на сегодняшний день залогом динамичного развития муниципалитетов России является внедрение проектов муниципально-частного партнерства, участие в федеральных программах и активное вовлечение в реализацию этих проектов жителей.