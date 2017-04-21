Дамаск, 21 апреля, 2017, 17:36 — ИА Регнум. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад не исключает, что сирийской армии может понадобиться российская военная помощь «на земле». Об этом он заявил в интервью РИА Новости 21 апреля 2017 года.

Mil.ru Российские военные в Сирии

Асад отметил, что на данный момент действия Воздушно-космических сил России эффективны и достаточны, но при этом он не исключает, что в случае значительного увеличения числа террористов Дамаску может понадобиться российская военная помощь «на земле».

«Может быть, в будущем, если наши враги и их сторонники, их террористы, их ставленники, поменяют свою стратегию и приведут большее число террористов со всего мира, и будут целые армии террористов к этому моменту, это может понадобиться», — заявил Асад, говоря о помощи российских наземных сил.

Он подчеркнул, что сейчас такой необходимости нет, и то, что уже сделали ВКС России — «хорошо и достаточно».

Асад напомнил, что именно поддержка ВКС России помогла изменить баланс сил в сирийском конфликте.

«Мы смогли вернуть Пальмиру и Алеппо, и множество других областей, и мы смогли недавно защитить Хаму, это была огромная и хорошо организованная атака, но мы смогли отразить ее», — сказал сирийский президент.

Также Асад напомнил о поддержке со стороны Исламской Республики Иран. «Они не присылали войска, но с их офицерами, с их советниками они сыграли очень важную роль», — заявил президент Сирии.